Нужно с определенного сайта переодически получать информацию: парсить результаты поиска и записывать в базу. Покажите пожалуйста Ваши наработки в этой области. Использовали ли Вы какие-либо энжины для получения информации с ...
Подключение стороннего модуля к Drupal и тема
1. Подключение веб-модуля стороннего приложения. (отображение объектов недвижимости, поисковая форма)
2. Доработка темы (добавление зон).
Пожалуйста, не участвуйте в тендере, так как исполнитель уже выбран и приступил к работе. Проект создан для него.
Выбранный исполнитель
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