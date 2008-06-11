Подключение стороннего модуля к Drupal и тема

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Завершен1 заявка179 просмотров

1. Подключение веб-модуля стороннего приложения. (отображение объектов недвижимости, поисковая форма)

2. Доработка темы (добавление зон).

Пожалуйста, не участвуйте в тендере, так как исполнитель уже выбран и приступил к работе. Проект создан для него.

Drupal
17 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

dven
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$120
5 дней
Второй проект закрыли с Денисом и начинаем следующий :) Очень довольна его ответственностью и качеством выполненной работы. Задание выполнено на 300% и заказчик полностью удовлетворен. Всем советую работать с Денисом, но только в свободное от меня время %)
Все хорошо

Заявки фрилансеров

dven
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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