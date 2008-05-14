Перекинуть часть базы (мускул),из базы одного сайта,в базу другого.Весом15-20 мег.Сегодня.
Веб интерфейс в Jdeveloper
Доброго времени суток!
Нужно сделать курсовую по ораклу, а именно нужно сделать веб интерфейс в Jdeveloper. Мини ТЗ, что нужно:
1) аутентификация (логин и пароль)
2) личный кабинет , должны отображаться рейсы, при выборке рейса отображается информация по нему, цена билета дата вылета, есть ли свободные места и т.д.
3) если есть свободные места то возможность покупки билета на этот рейс (форма, для доставки, бронь и т.д.)
4) два типа пользователя (пользователь и админ)
5) Oracle + Jdeveloper
6) Га выходе - программа + описание проекта (используемые технологии, руководство пользователя, структура базы )
Более подробную информацию обсудим лично с выбранным кандидатом.
Стоимость указывать от и до, сроки максимум 10 дней.
PS: просьба не писать в ICQ, email и ЛС, оставляйте предложения сдесь.
Выбранный исполнитель
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