Веб интерфейс в Jdeveloper

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Доброго времени суток!

Нужно сделать курсовую по ораклу, а именно нужно сделать веб интерфейс в Jdeveloper. Мини ТЗ, что нужно:

1) аутентификация (логин и пароль)

2) личный кабинет , должны отображаться рейсы, при выборке рейса отображается информация по нему, цена билета дата вылета, есть ли свободные места и т.д.

3) если есть свободные места то возможность покупки билета на этот рейс (форма, для доставки, бронь и т.д.)

4) два типа пользователя (пользователь и админ)

5) Oracle + Jdeveloper

6) Га выходе - программа + описание проекта (используемые технологии, руководство пользователя, структура базы )

Более подробную информацию обсудим лично с выбранным кандидатом.

Стоимость указывать от и до, сроки максимум 10 дней.

PS: просьба не писать в ICQ, email и ЛС, оставляйте предложения сдесь.

17 лет назад
spdesign72
Сергей 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$500
7 дней
Пропал. Причем пропал на последнем дне разработки. Итог - просрочка на 4 дня, куча нервов и потраченных денег.

Заявки фрилансеров

exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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