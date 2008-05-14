Доброго времени суток!

Нужно сделать курсовую по ораклу, а именно нужно сделать веб интерфейс в Jdeveloper. Мини ТЗ, что нужно:

1) аутентификация (логин и пароль)

2) личный кабинет , должны отображаться рейсы, при выборке рейса отображается информация по нему, цена билета дата вылета, есть ли свободные места и т.д.

3) если есть свободные места то возможность покупки билета на этот рейс (форма, для доставки, бронь и т.д.)

4) два типа пользователя (пользователь и админ)

5) Oracle + Jdeveloper

6) Га выходе - программа + описание проекта (используемые технологии, руководство пользователя, структура базы )

Более подробную информацию обсудим лично с выбранным кандидатом.

Стоимость указывать от и до, сроки максимум 10 дней.

PS: просьба не писать в ICQ, email и ЛС, оставляйте предложения сдесь.