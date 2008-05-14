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Flash проект
Мы ищем профессионального Flash-программиста для разработки компьютерного Flash курса (Computer Based Training).
Наши основные требования для проекта:
- Хорошие навыки Flash анимации, включая эффекты текстовых переходов, которые соответствовали бы mp3 комментариям и/или видео
- Навыки actionscript для опросов/тестов для пользователей (пользователям задаются вопросы, на которые они должны ответить)
- Возможность сохранять результаты тестов или другую информацию о пользователях на веб-сервере, который работает на Microsoft/.NET/SQLServer
- Возможность работать над этим проектом полный рабочий день с 20 мая по 20 июня, с возможностью частичной занятости с 20 июня по 30 июня.
Если у Вас есть Flash-дизайнерские и технические способности для работы над такой Flash-программой, пожалуйста, сообщите нам и мы отправим Вам более детальную информацию об этом проекте. Также пришлите нам Ваше резюме и требования по оплате (месячную ставку и почасовую).
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