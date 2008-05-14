Создать поиск на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок216 просмотров

Создать поиск на сайте detoc.ru. Пишите сразу цену и сроки

17 лет назад
ArtWebStyle
Григорий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Онлайн-конструктор футболок

    $500

    Куплю онлайн-конструктор футболок. Пример скрипта http://www.shirtalarm.de/ Администрирование: оформление заказа, уведомления пользователю и администратору, список и статус заказов, некоторые служебные функции (подписка на рассылку, порекомендовать другу, сохранить товар и т.д.) + увелечение позиций ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash для сайта

    Нужен FLASH. Смысл такой: В него авторизированный юзер может загружать ФОТО. Затем в панели администрирования FLASHем можно добавлять разделы одежы. типа: Головные уборы, платья и т.д. Затем админ может добавлять в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт кроссвордов

    Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов = Web-click.ru/54325432.rar = такой импорт дб в админке новых кроссвордов. Сайт будет на джумле. www.bestcrosswords.ru Очень удобно то, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Реализация нового сетевого проекта

    $2500

    Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации - более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса. ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash - MySQL

    Ищу человека который знает как связать флэш с my sql, чтобы это надежно работало на 3 Денвере. Детали и гонорар хотел бы обсудить в чате. И еще - кто знает как работать с Flash Communication ...

    MySQLSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Помочь с настройкой скрипта знакомств osdate

    $15

    При регистрации пользователя скрипт требует что-бы логин, имя и фамилия писались английскими буквами, а не русскими. Нужно что-бы можно было писать и русскими и английскими. Обращайтесь: icq 232-512-991 почта [email protected]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Бот для wap-чата на mysql

    Требуется написать бота для чата на базе mysql. На PHP или Perl. Нужно чтобы бот реагировал на сообщения, постоянно сидел в чате.Свой сервер. поэтому возможности любые.Оплата по приему работы с помощью WEBMONEY. Нужно также предусмотреть ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад