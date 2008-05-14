Создать поиск на сайте

Куплю онлайн-конструктор футболок. Пример скрипта http://www.shirtalarm.de/ Администрирование: оформление заказа, уведомления пользователю и администратору, список и статус заказов, некоторые служебные функции (подписка на рассылку, порекомендовать другу, сохранить товар и т.д.) + увелечение позиций ...
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