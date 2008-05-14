Партнёрка с SMS оплатой под WAP

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Нужно создать партнёрку с SMS оплатой, желательно готовые варианты, пример-http://partner.smak.ws

17 лет назад
dimbej
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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