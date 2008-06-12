Flash - MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок167 просмотров

Ищу человека который знает как связать флэш с my sql, чтобы это надежно работало на 3 Денвере. Детали и гонорар хотел бы обсудить в чате. И еще - кто знает как работать с Flash Communication Server, тоже есть бюджет.

MySQLSQL
17 лет назад
tim_169175
Timur Baisalov 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

nimahno
Гость 
46 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Работу сделал хорошо, вовремя, очень радует что человек всегда на связи. Рекоммендую.

Заявки фрилансеров

nimahno
Гость 
46 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад