При регистрации пользователя скрипт требует что-бы логин, имя и фамилия писались английскими буквами, а не русскими. Нужно что-бы можно было писать и русскими и английскими. Обращайтесь: icq 232-512-991 почта [email protected]
Flash - MySQL
Ищу человека который знает как связать флэш с my sql, чтобы это надежно работало на 3 Денвере. Детали и гонорар хотел бы обсудить в чате. И еще - кто знает как работать с Flash Communication Server, тоже есть бюджет.
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