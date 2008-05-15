Научить Shop-script генерить урлы

Хочется иметь актуальную информацию о наличии жд билетов есть два варианта (может есть и другие) https://www.ufs-online.ru/Rzhd/getTrains.aspx?id=633463037245472160 и http://www.ticket.rzd.ru/wps/myportal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4g39DQESYGY7v76kehC3hhCxqYYQo4IEV-P_NxU_SCgTKQ5UMjIz0c_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzQ0NKLc29FRUREAZNI2dw!!/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1lKSi9vQXd3QUFNWWdBQ0VJUWhDRUVJaEZLQSEvNEZHZ2RZbktKMEZSb1hmckNIZGgvN18wXzJOTC8xMC9zYS5zdWJtaXQuMQ!! т.е. задача - скриптом вытягивать инфу с одного из них ...