Научить Shop-script генерить урлы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки125 просмотров

1.Научить Shop-script генерить урлы понятные человеку

2.добавить возможность прописывать тайтл на любой странице

все предложения в асю

485046002

17 лет назад
kps
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

RandomZ
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Работали над shop-script`ом, с поставленіми задачами справился быстро и качественно. Все остались довольны. Вобщем человек знает своё дело и в нём он профи. Всем советую-обращайтесть к нему-он поможет:)

Заявки фрилансеров

RandomZ
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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