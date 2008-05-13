Неоходимо создать интернет магазин на CMS BITRIX
Задача - парсить содержимое другого сайта
Хочется иметь актуальную информацию о наличии жд билетов
есть два варианта (может есть и другие)
https://www.ufs-online.ru/Rzhd/getTrains.aspx?id=633463037245472160
и
http://www.ticket.rzd.ru/wps/myportal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4g39DQESYGY7v76kehC3hhCxqYYQo4IEV-P_NxU_SCgTKQ5UMjIz0c_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzQ0NKLc29FRUREAZNI2dw!!/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1lKSi9vQXd3QUFNWWdBQ0VJUWhDRUVJaEZLQSEvNEZHZ2RZbktKMEZSb1hmckNIZGgvN18wXzJOTC8xMC9zYS5zdWJtaXQuMQ!!
т.е. задача - скриптом вытягивать инфу с одного из них и представлять в удобном виде
Заявки фрилансеров
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