Требуется написать PHP скрипт, который будет создавать rtf файл, записывая в него информацию из базы Mysql + очень простая страница админки. Речь идет о книжке с профилями компаний, для каждой компании в ...
Создание интернет-магазина
Неоходимо создать интернет магазин на CMS BITRIX
Заявки фрилансеров
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