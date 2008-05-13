Скрипт пресс-конференции (типа чата)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок238 просмотров

Необходимо написать скрипт пресс-конференции для информационного издания.

Должно быть всё, как здесь: http://chat.glavred.info/

Предлагайте свои сроки и цены.

Внимательно отнесемся к каждому предложению.

Способ оплаты согласуем отдельно.

17 лет назад
stralis
Гость 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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