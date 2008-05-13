Требуется написать PHP скрипт, который будет создавать rtf файл, записывая в него информацию из базы Mysql + очень простая страница админки. Речь идет о книжке с профилями компаний, для каждой компании в ...
Скрипт пресс-конференции (типа чата)
Необходимо написать скрипт пресс-конференции для информационного издания.
Должно быть всё, как здесь: http://chat.glavred.info/
Предлагайте свои сроки и цены.
Внимательно отнесемся к каждому предложению.
Способ оплаты согласуем отдельно.
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