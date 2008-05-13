Система авторизации с форума vBulletin

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Необходимо распространить систему авторизации с форума vBulletin на весь сайт. Т.е. написать скрипт или выдернуть его из форума который будет авторизовывать пользователя за пределами форума.

17 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров