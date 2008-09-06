Разработка Social Network Website (ASP.NET)

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок364 просмотра

Для реализации веб-проекта (Social Network Website) требуется программист или группа программистов (С# + ASP.NET 2.0 + Mono + ADO.NET/MySQL).ТЗ см.в приложении.

Присылайте ваши предложения по срокам и ценам + ссылки на портфолио + контактные данные (телефон,icq - обязательно) и (желательно) рекомендации на vacancies(at)taitserve.com или стучитесь в icq (номер указан на taitserve.com).

ASP.NETMySQL
17 лет назад
itseedbed
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Creatorre
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$1500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
После работы с данным Заказчиком остались только положительные эмоции и впечатления. Задания дает четкие, знает, что хочет, и главное, может это объяснить удаленно. Оплату произвел всрок и полностью.
Eshishkin
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$4550
45 дней

Заявки фрилансеров

Creatorre
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Eshishkin
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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