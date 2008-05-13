Движок для сайта

Нужен человек, знающий основы взлома сайтов которые принимают платежы - с целью написания качественного, неломаемого движка для сайта, для приема платежей по различным вкладам. Нужна обязательное присутствие SSL и рядя платежных систем, которые можно включать и выключать(LR, EG, Pecunix, WM, V-money, e-bullion,pay-pal, ru-pay,.Возможно понадобится еще подключения банкинга. Высокая степень защиты для входа и регистраций на сайте. также длжна вестись полная статистика - членов проекта, их взносы и выводы. и прочее и прочее.

Мне бы хотелось узнать какова будет стоимость этого проекта и сроки его исполнения.

п.с. нужны только профессионалы со стажем. начинающих просьба не беспокоить.