Поправить рейтинг статей в Joostina

Есть скрипт оценки статей в Джустине. Когда статью оценивает один человек, все нормально, а вот если голосует несколько, то рейтинг начинает врать, так скажем, чем больше голосовавших тем меньше рейтинг, причем можно и 5.0 все время ставить, но... потом рейтинг упадет до 0.5 , хотя ниже 1.0 поставить нельзя. Мне сказали, что проблема может быть в моем шаблоне, но что-то не верится ;) Кто готов привести мамбот голосовалки в надлежащий вид?