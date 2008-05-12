Поправить рейтинг статей в Joostina

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Есть скрипт оценки статей в Джустине. Когда статью оценивает один человек, все нормально, а вот если голосует несколько, то рейтинг начинает врать, так скажем, чем больше голосовавших тем меньше рейтинг, причем можно и 5.0 все время ставить, но... потом рейтинг упадет до 0.5 , хотя ниже 1.0 поставить нельзя. Мне сказали, что проблема может быть в моем шаблоне, но что-то не верится ;) Кто готов привести мамбот голосовалки в надлежащий вид?

17 лет назад
Fanamura
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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