Изменения на действующем сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Вставка графического модуля (типа "баннер"). Сайт представляет из себя каталог, (CMS "Joomla", PHP). Необходимо: добавить свойства "позициям" каталога, добавить свойства группам каталога, создать дополнительную страницу сайта, с определёнными условиями вывода позиций из каталога.

JoomlaPHP
17 лет назад
MEDVED8000
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад