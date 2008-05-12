WYSIWYG редактор

Необходим простой (в плане интерфейса) визульный редактор для интеграции в HTML страницу.

По функционалу (кроме прелодера) и по дизайну идетично этому http://blog.davglass.com/files/yui/editor/

В отличии от приведенного, небходимый мне редактор должен быть оптимизирован (минимизирован) по коду, т.е избыточные и не используемые модули (функции) НЕ должны в нем присутсвовать. Хотелось бы чтобы код Ява скрипта не превышал 30-50 Kb.

Совместимость c FF, IE, Opera

Пожалуйста, если вы предлагаете свои услуги, стройте свое предложение так, чтобы можно было понять в чем оно заключается и сколько стоит.