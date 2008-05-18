Форум phpbb с возможностью выбора языка

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Завершен3 заявки189 просмотров

1. Форум phpbb настроен - русская версия. Сайт на двух языках - русский и английский. Необходимо сделать еще и английскую версию форума.

2. Второй момент, который также необходимо реализовать. Пользователю на сайте возможность регистрации не предусмотрена - регистрация в админке. Соответственно, пользователь, который зарегистрировался сам в форуме, в персональную часть сайта не может входить. А пользователь, которому присвоили какой-то пароль через админку, может войти под этим же паролем и на форум (авторизация единая и для сайта и для форума).

Пожалуйста, указывайте 2 стоимости и примерные сроки: 1) только 1-го пункта, 2) 1-го и 2-го вместе

17 лет назад
yura2007
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$50
2 дня
Работы оказалось несколько больше, чем обсуждалось изначально. Артем сразу понял требуемые задачи (даже без нормального технического задания - были всего-лишь небольшие пожелания) и очень оперативно и качественно их выполнил. Артем проявил себя как высококвалифицированный специалист. Буду с ним и в дальнейшем работать.

Заявки фрилансеров

groupTTs
Артем 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад