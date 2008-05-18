Форум phpbb с возможностью выбора языка

1. Форум phpbb настроен - русская версия. Сайт на двух языках - русский и английский. Необходимо сделать еще и английскую версию форума.

2. Второй момент, который также необходимо реализовать. Пользователю на сайте возможность регистрации не предусмотрена - регистрация в админке. Соответственно, пользователь, который зарегистрировался сам в форуме, в персональную часть сайта не может входить. А пользователь, которому присвоили какой-то пароль через админку, может войти под этим же паролем и на форум (авторизация единая и для сайта и для форума).

Пожалуйста, указывайте 2 стоимости и примерные сроки: 1) только 1-го пункта, 2) 1-го и 2-го вместе