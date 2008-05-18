Требуется доведение до ума новостного сайта. Требуются дописание скриптов, новые скрипты, реализация новых идей. Например, полумертвый Форум переделать в Блоги. Скрипты для постоянного общения (аналог чата), но сохранением текстов в архиве, навороты к нему ...
Форум phpbb с возможностью выбора языка
1. Форум phpbb настроен - русская версия. Сайт на двух языках - русский и английский. Необходимо сделать еще и английскую версию форума.
2. Второй момент, который также необходимо реализовать. Пользователю на сайте возможность регистрации не предусмотрена - регистрация в админке. Соответственно, пользователь, который зарегистрировался сам в форуме, в персональную часть сайта не может входить. А пользователь, которому присвоили какой-то пароль через админку, может войти под этим же паролем и на форум (авторизация единая и для сайта и для форума).
Пожалуйста, указывайте 2 стоимости и примерные сроки: 1) только 1-го пункта, 2) 1-го и 2-го вместе
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