Требуется подписать видео файл на сервере с помощью ffmpeg&php. Чтобы видео при обратной сборки не урезалос или искажалось. Я пробывал раскладывать на кадры, но при сборке обратно видео получалось укороченное и быстрее, чем оригинал. требуется качественная сборка, если это конечно возможно. Возможно другие варианты подписи видеофайла.. Оплата по факту проверки работы.