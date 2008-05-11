Требуется подписать видео файл на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Требуется подписать видео файл на сервере с помощью ffmpeg&php. Чтобы видео при обратной сборки не урезалос или искажалось. Я пробывал раскладывать на кадры, но при сборке обратно видео получалось укороченное и быстрее, чем оригинал. требуется качественная сборка, если это конечно возможно. Возможно другие варианты подписи видеофайла.. Оплата по факту проверки работы.

PHP
17 лет назад
wawap
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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