Форма для добавления картинок на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок280 просмотров

Требуется сделать (включая верстку), форму для закачки картинок.

Пользователь сайта заполняет требуемые поля, картинка отправляется на e-mail (публичный). Администратор сата получает картинку на e-mail

и вручную добавляет на сайт. Добавление картинок доступно всем желающим.

Скрипт должен проверять следующее:

- Что заполнены все требуемые поля, и в случае ошибки выдавать, какое конкретно поле не заполнено.

- Что фотография имеет требуемый размер (не более 3 мб), и требуемое разрешение (не менее 1600x1200 пикселей).

В случае несоответствия фотографии размеру или разрешению выдавать соответствующую ошибку.

Указанные параметры должны поддаваться редактированию администратором путем правки файла скрипта в блокноте.

Скрипт не должен грузить сайт при большом количестве желающих загрузить картинку одновременно.

Если пользователь ошибся в заполнении формы и не заполнил какое-либо поле, или картинка не подходящего размера, то при выдаче

ошибки информация в заполненных им полях не должна исчезнуть, чтобы ему не пришлось заполнять ВСЮ информацию заново, а только лишь понадобилось

исправить ошибку в нужном поле.

17 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранный исполнитель

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С человеком приятно работать, точно объяснил все что нужно, показал скриншот, очень удобно работать! С выплатами нету проблем.

Заявки фрилансеров

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад

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