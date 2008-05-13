Здравствуйте. нужно разработать удобную доску объявлений. icq: 377-257-303 Илья Описание доски объявлений для пользователей: Просмотр объявлений о покупке или продаже товара по различным разделам. Размещение объявлений о покупке ...
Форма для добавления картинок на сайт
Требуется сделать (включая верстку), форму для закачки картинок.
Пользователь сайта заполняет требуемые поля, картинка отправляется на e-mail (публичный). Администратор сата получает картинку на e-mail
и вручную добавляет на сайт. Добавление картинок доступно всем желающим.
Скрипт должен проверять следующее:
- Что заполнены все требуемые поля, и в случае ошибки выдавать, какое конкретно поле не заполнено.
- Что фотография имеет требуемый размер (не более 3 мб), и требуемое разрешение (не менее 1600x1200 пикселей).
В случае несоответствия фотографии размеру или разрешению выдавать соответствующую ошибку.
Указанные параметры должны поддаваться редактированию администратором путем правки файла скрипта в блокноте.
Скрипт не должен грузить сайт при большом количестве желающих загрузить картинку одновременно.
Если пользователь ошибся в заполнении формы и не заполнил какое-либо поле, или картинка не подходящего размера, то при выдаче
ошибки информация в заполненных им полях не должна исчезнуть, чтобы ему не пришлось заполнять ВСЮ информацию заново, а только лишь понадобилось
исправить ошибку в нужном поле.
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