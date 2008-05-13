Форма для добавления картинок на сайт

Требуется сделать (включая верстку), форму для закачки картинок.

Пользователь сайта заполняет требуемые поля, картинка отправляется на e-mail (публичный). Администратор сата получает картинку на e-mail

и вручную добавляет на сайт. Добавление картинок доступно всем желающим.

Скрипт должен проверять следующее:

- Что заполнены все требуемые поля, и в случае ошибки выдавать, какое конкретно поле не заполнено.

- Что фотография имеет требуемый размер (не более 3 мб), и требуемое разрешение (не менее 1600x1200 пикселей).

В случае несоответствия фотографии размеру или разрешению выдавать соответствующую ошибку.

Указанные параметры должны поддаваться редактированию администратором путем правки файла скрипта в блокноте.

Скрипт не должен грузить сайт при большом количестве желающих загрузить картинку одновременно.

Если пользователь ошибся в заполнении формы и не заполнил какое-либо поле, или картинка не подходящего размера, то при выдаче

ошибки информация в заполненных им полях не должна исчезнуть, чтобы ему не пришлось заполнять ВСЮ информацию заново, а только лишь понадобилось

исправить ошибку в нужном поле.