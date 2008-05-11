Конвертор в pdf

ЗАДАЧА сделать чтобы пользователь через вэб интерфейс загружал свой файл (*.doc, *.txt, *.rtf и прочее) - далее этот формат

конвертировался бы в PDF и уходил на наш сервер

кароче почти та же задача как эмуляция принтера в программе ADOBE PRO тока через вэб интерфейс

ну и хорошо бы дать пользователю возможность просмотреть сгенерированый PDF.

так же сервер должен внести некую динамическую информацию в создаваемый PDF

проект будет долгий - уже щя понятно что будет рождаться в муках

кто хочеть зацепится за проект - и кому интересно раздуплится с pdf утилитами - просим связываться - по идее проект должен вырасти в федеральный с ни***вым маштабом роста...работы будет много эт факт...но надо как то начать...

кому интересно рубануть за неделю хоть сколько нибудь и сдриснуть - условия будут для вас невыгодными - эт факт

полезные для понимания ссылочки

http://community.livejournal.com/ru_programming/949725.html

http://community.livejournal.com/ru_embedded/51812.html

http://community.livejournal.com/ru_perl/251302.html

http://community.livejournal.com/ru_ucdesign/414438.html