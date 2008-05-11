Online собирание пазлов. Будет сдесь - http://www.vrm.com.ua/pazzzl.html - пазлы online. Загружаешь картинку через интернет, компьютер ее разрезает, пользователь потом собирает обратно. Joomla 1.5.9
Конвертор в pdf
ЗАДАЧА сделать чтобы пользователь через вэб интерфейс загружал свой файл (*.doc, *.txt, *.rtf и прочее) - далее этот формат
конвертировался бы в PDF и уходил на наш сервер
кароче почти та же задача как эмуляция принтера в программе ADOBE PRO тока через вэб интерфейс
ну и хорошо бы дать пользователю возможность просмотреть сгенерированый PDF.
так же сервер должен внести некую динамическую информацию в создаваемый PDF
проект будет долгий - уже щя понятно что будет рождаться в муках
кто хочеть зацепится за проект - и кому интересно раздуплится с pdf утилитами - просим связываться - по идее проект должен вырасти в федеральный с ни***вым маштабом роста...работы будет много эт факт...но надо как то начать...
кому интересно рубануть за неделю хоть сколько нибудь и сдриснуть - условия будут для вас невыгодными - эт факт
полезные для понимания ссылочки
http://community.livejournal.com/ru_programming/949725.html
http://community.livejournal.com/ru_embedded/51812.html
http://community.livejournal.com/ru_perl/251302.html
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