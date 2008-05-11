Online собирание пазлов. Будет сдесь - http://www.vrm.com.ua/pazzzl.html - пазлы online. Загружаешь картинку через интернет, компьютер ее разрезает, пользователь потом собирает обратно. Joomla 1.5.9
Дополнение для vBulletin
Нужно разработать и установить вместе с форумом Дополнение(модуль,хак) для vBulletin чтобы при входе на форум проверялось наличие сертификата и в зависимости от сертификата пользователь имел доступ к определенным разделам + Приложение на PHP для создание этих сертификатов отдельно от форума.
Заявки фрилансеров
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