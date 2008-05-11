Дополнение для vBulletin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Нужно разработать и установить вместе с форумом Дополнение(модуль,хак) для vBulletin чтобы при входе на форум проверялось наличие сертификата и в зависимости от сертификата пользователь имел доступ к определенным разделам + Приложение на PHP для создание этих сертификатов отдельно от форума.

PHP
17 лет назад
lonov
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Код для online - пазла

    Online собирание пазлов. Будет сдесь - http://www.vrm.com.ua/pazzzl.html - пазлы online. Загружаешь картинку через интернет, компьютер ее разрезает, пользователь потом собирает обратно. Joomla 1.5.9

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсеринг+обработка фрм+отправка HTTP заголовков

    $50

    Есть энный сайт на котором спомощью скрипта нужно пройти авторизацию и отправлять письма через базу если мыльник не принет удолить его и попытаться с нова если для отправки требуется ввод картинки вывести картинку и форму ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос сайта

    Перенос сайта и базы с хоста на хост.Обеспечение работоспособности.Наладка (полетела админка).PHP+MySCL.Весом где то 400 М.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшая админка

    Нужно сделать что то вроде админ панели для сайта вкладываемого ссылки на альбомы! Идеальный пример http://www.nocturn.nx0.ru/ - делаться будет для сайта trade-metal.net дизайн предоставлю. Необходимо: Форма в которую вводится, Исполнитель, стиль, год, название ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшой скрипт

    $20

    Необходимо написать скрипт, который по введенному ID пользователя "Вконтакте", выписывал имена всех друзей и ссылки на их фотографии со странички friend.php.id=. С учетом того, что пользователь в этот момент уже авторизирован на сайте под этим ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирование приложения во флэше

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо реализовать следующую задачу: нужно сделать приложение на флэше тема из раздел: методы принятий решений а само приложение- системва принятий решений на основе метода анализа иерархий ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание ТЗ для Соц. сети (Интегрированная среда)

    $500

    Написание ТЗ для Соц. сети (Интегрированная среда общения) | 6000 руб Написание в короткие сроки 2 недели. Оплата 20% после предоставления чернового варианта , и 80% после предоставления полного ТЗ. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад