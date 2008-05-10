Сервис траслятора интернет радио WEB 2.0

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка248 просмотров

Сервис-транслятор аудиопотока WEB 2.0

Полоса от сервера 10 Мбит/сек

Поток транслировать с сервера WIN VISTA или LINUX со статического IP как обычное интернет радио для получателя типа WinAmp, VLS, WMP и т.д.

- Аудио - лежит на сервере в виде файлов мр3 (в папках + фото альбома) 1,5 Тб

- Полные мр3 теги

В Админке

- Формирование списка воспроизведения (дополнение или удаление альбомов)

- Выбор Битрейта

- Редактирование юзеров

- просмотр оплат

-

Для пользователей

Есть список формируемый админом для всех незарегистрированных юзеров 32 кбит/сек статическая ссылка

Каждая ссылка для каждого юзера индивидуальна и имеет срок жизни 1 месяц.

Сам юзер в веб интерфейсе формирует список воспроизведения (ПРИМЕР 5 юзеров - 5 списков - 5 потоков)

Список альбомов

http://www.electronzone.ru/cgi-bin/catalog.pl?substyle=19

Зарегистрированному юзеру транслировать только им выбранную музыку.

Вместо корзины "Добавить в плейлист"

Потом выбор битрейта

Затем юзер должен купить: (стоимость устанавливается а Админке)

а) Возможность выбора альбомов, (цена зависит от длительности суммарно треков)

б) возможность выбора треков в альбоме, (цена зависит суммарно кол-ва треков)

в) Купить битрейт 64 или 96 или 128 кбит/сек (динамическую ссылку на 1 месяц) (Цена задается в админке)

в админке указать сроки в днях

Ввод средств через универсалку предусматривающую WM, Яндекс Деньги, оплату по банковской карте

Дизайн не нужен

Черное на белом портального типа

Linux
17 лет назад
RoninVSV
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Tr1aL
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$850
60 дней
Заказчик попросту исчез.

Заявки фрилансеров

Tr1aL
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад