Сервис траслятора интернет радио WEB 2.0

Сервис-транслятор аудиопотока WEB 2.0

Полоса от сервера 10 Мбит/сек

Поток транслировать с сервера WIN VISTA или LINUX со статического IP как обычное интернет радио для получателя типа WinAmp, VLS, WMP и т.д.

- Аудио - лежит на сервере в виде файлов мр3 (в папках + фото альбома) 1,5 Тб

- Полные мр3 теги

В Админке

- Формирование списка воспроизведения (дополнение или удаление альбомов)

- Выбор Битрейта

- Редактирование юзеров

- просмотр оплат

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Для пользователей

Есть список формируемый админом для всех незарегистрированных юзеров 32 кбит/сек статическая ссылка

Каждая ссылка для каждого юзера индивидуальна и имеет срок жизни 1 месяц.

Сам юзер в веб интерфейсе формирует список воспроизведения (ПРИМЕР 5 юзеров - 5 списков - 5 потоков)

Список альбомов

http://www.electronzone.ru/cgi-bin/catalog.pl?substyle=19

Зарегистрированному юзеру транслировать только им выбранную музыку.

Вместо корзины "Добавить в плейлист"

Потом выбор битрейта

Затем юзер должен купить: (стоимость устанавливается а Админке)

а) Возможность выбора альбомов, (цена зависит от длительности суммарно треков)

б) возможность выбора треков в альбоме, (цена зависит суммарно кол-ва треков)

в) Купить битрейт 64 или 96 или 128 кбит/сек (динамическую ссылку на 1 месяц) (Цена задается в админке)

в админке указать сроки в днях

Ввод средств через универсалку предусматривающую WM, Яндекс Деньги, оплату по банковской карте

Дизайн не нужен

Черное на белом портального типа