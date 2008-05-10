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Сервис траслятора интернет радио WEB 2.0
Сервис-транслятор аудиопотока WEB 2.0
Полоса от сервера 10 Мбит/сек
Поток транслировать с сервера WIN VISTA или LINUX со статического IP как обычное интернет радио для получателя типа WinAmp, VLS, WMP и т.д.
- Аудио - лежит на сервере в виде файлов мр3 (в папках + фото альбома) 1,5 Тб
- Полные мр3 теги
В Админке
- Формирование списка воспроизведения (дополнение или удаление альбомов)
- Выбор Битрейта
- Редактирование юзеров
- просмотр оплат
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Для пользователей
Есть список формируемый админом для всех незарегистрированных юзеров 32 кбит/сек статическая ссылка
Каждая ссылка для каждого юзера индивидуальна и имеет срок жизни 1 месяц.
Сам юзер в веб интерфейсе формирует список воспроизведения (ПРИМЕР 5 юзеров - 5 списков - 5 потоков)
Список альбомов
http://www.electronzone.ru/cgi-bin/catalog.pl?substyle=19
Зарегистрированному юзеру транслировать только им выбранную музыку.
Вместо корзины "Добавить в плейлист"
Потом выбор битрейта
Затем юзер должен купить: (стоимость устанавливается а Админке)
а) Возможность выбора альбомов, (цена зависит от длительности суммарно треков)
б) возможность выбора треков в альбоме, (цена зависит суммарно кол-ва треков)
в) Купить битрейт 64 или 96 или 128 кбит/сек (динамическую ссылку на 1 месяц) (Цена задается в админке)
в админке указать сроки в днях
Ввод средств через универсалку предусматривающую WM, Яндекс Деньги, оплату по банковской карте
Дизайн не нужен
Черное на белом портального типа
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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