Нужны скрипты для Shop Script CMS

Нужен администратор сайта для периодических задач по дописанию скриптов интернет магазина:

1) Формы заказа

2) Формы расчета цены товаров

3) Таблицы и базы данных учета заказов, учета товаров, учета скидок.

4) Исправление разных багов на сайте.

Приглашаем людей с опытом. Не менее 2 отзывов. Предоплата возможна.

ICQ 220 742 926

Бюджет договорной от 10$ до 100$ за скрипт, изенение на сайте, или переделку магазина.

Проект закрыл тк создалв соседней теме более подробный включащий в себя и этот и еще дополнения..