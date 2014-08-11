Сделать флеш-карту России

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок219 просмотров

Нужно сделать флеш-карту России наподобие:

http://www.alfapark.ru/countries/

Сроки - 2 недели.

Пожалуйста пишите обязательно стоимость.

После работы оставлю отзыв.

17 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад