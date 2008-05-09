Установка Скрипта на Вёрстку т3 в приложение Бюджет 25 wmz
Парсер/граббер для интернет магазина
Нужен парсер, анализирующий прайс-лист и добавляющий в xls таблицу из я.маркета параметры.
Образец прайс-листа тут: http://nbooks.net/files/smart-notebooks.xls
Формат выходного файла вложен.
Нужно заполнить всю информацию и скачать фото товара.
Поиск предлагаю вести по OEM коду
Пожалуйста оцените свои возможности, форматы файлов и наличие необходимой информации ДО ТОГО КАК ДЕЛАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Удачи!
Заявки фрилансеров
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