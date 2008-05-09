Парсер/граббер для интернет магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок316 просмотров

Нужен парсер, анализирующий прайс-лист и добавляющий в xls таблицу из я.маркета параметры.

Образец прайс-листа тут: http://nbooks.net/files/smart-notebooks.xls

Формат выходного файла вложен.

Нужно заполнить всю информацию и скачать фото товара.

Поиск предлагаю вести по OEM коду

Пожалуйста оцените свои возможности, форматы файлов и наличие необходимой информации ДО ТОГО КАК ДЕЛАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Удачи!

17 лет назад
JohnFisher
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров