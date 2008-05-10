Внимание! Просьба не писать в заявках смотрите портфолио, стукните в аську и т.п. Если вам нужна заявка пишите в icq за какое время сделаете в соответствии с заданием. Цена - 15 wmz. я вам отвечу. ...
Скрипт пакетной проверки индексации страниц xml
Нужен скрипт для пакетной проверки индексации страниц через xml в Яндексе
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