Скрипт пакетной проверки индексации страниц xml

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Нужен скрипт для пакетной проверки индексации страниц через xml в Яндексе

17 лет назад
kxknet
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$10
Отличный человек, приятно было работать, обращусь обязательно ещё, код идеален до мелочей и прекрасно работает на сервере : www.7dns.info
Грамотный и приятный в общении заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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