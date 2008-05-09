Генерация паролей htpasswd

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Есть смс биллинг который обращается к скрипту допустим sms.php который должен давать рэндомный пароль в ответе при обращении а также добавлять запись этого пароля в htpasswd на определенное время. Допустим раз в сутки будет запускаться по крону скрипт который будет удалять эту запись из htpasswd по истечении определенного срока. Все вродебы ничего не надо больше. Скрипт должен быть на php.

P.S. пример sms.php имеется, только там просто генерируется ответ сервису биллинга

PHP
17 лет назад
rst630
Alex 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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