Дописать новый модуль для Drupal.

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Необходимо написать Модуль к CMS Drupal для пэйнтбольного сайта, в котором помимо Регистрации Команд, можно было бы и "бросать вызовы" другим командам-участникам, принимать их или избегать.

Разумеется всё это реально и пэйнтбол клуб существует.

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Drupal
17 лет назад
sungat
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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