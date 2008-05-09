Дописать новый модуль для Drupal.

Необходимо написать Модуль к CMS Drupal для пэйнтбольного сайта, в котором помимо Регистрации Команд, можно было бы и "бросать вызовы" другим командам-участникам, принимать их или избегать.

Разумеется всё это реально и пэйнтбол клуб существует.

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