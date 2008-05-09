Модуль под Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки195 просмотров

Нужно написать модуль для компонента Remository, вывод файлов на главную.

За подробностями [email protected]

Бюджет определяете вы.

Joomla
17 лет назад
hoper21
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg15
Олег 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

oleg15
Олег 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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