Установка Скрипта на Вёрстку т3 в приложение Бюджет 25 wmz
Работа с платежными системами, система оплаты
К готовой интернет-бирже (заказы на написание статей) нужно добавить скрипт, который
1) считывает введенные адмном или автоматически сгенерированные цены за работу с таблицы и выводит в Личный кабинет заказчика
2) заказчик подтверждает заказ
3) у заказчика в Личном кабинете имеется виртуальный кошелек, считывающая данные с его реального вебмани (в виде цифр, т.е это не должны быть реальные деньги, чтобы хакеры не могли их украсть; пароль на Личный кабинет, на кошелек на сайте естественно отличаются от пароля Вебмани; все должно быь сделано с максимальной безопасностью!!!
4) заказчик загружает деньги с банкомата на свой кошелек Вебмани, цифра отображается в личном кабинете
5) при нажатии кнопки Подтвердить заказ, некая сумма отправляется на внутренний кошелек биржи (как это реализовать. придумайте сами). То есть реальные деньги могут оставаться на Вебмани заказчика; но тем не менее они "заморожны" и заказчик их уже не может потратить
6) получив готовую работу, заказчик нажимает кнопку "Одобрить работу", и деньги окончательно уходят с его кошелька на сайт (на кошелек биржи).
7) если заказчик не доволен работой, то деньги размораживаются и возвращаются частично или полностью (по результатам переговоров заказчика и админов)
8) заработок по отдельным заданиям суммируется для каждого исполнителя; раз в 2 недели заработанная сумм переводится на его кошелек.
Оформление кошелька и отслеживания прохождения средств -идеально на www.perevodby.ru, www.itrex.ru
Обращаться только с опытом подобной работы!
Лучше куплю готовую работающую систему.
Пишите ваши сроки и цены.
Также интересны предложения по аналогичным программам для PayPal, E-Gold и другие запасные системы (много зарубежных заказчиков).
предложения типа: (сделаю, быстро и не дорого...) не принимаются. Скрипт довольно серъёздный, требуются опытные люди в этой сфере программирования (работы с платежными системами и т .д.)
писать в комментариях, в личку напишу сам, если заинтересуете.
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