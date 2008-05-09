Работа с платежными системами, система оплаты

К готовой интернет-бирже (заказы на написание статей) нужно добавить скрипт, который

1) считывает введенные адмном или автоматически сгенерированные цены за работу с таблицы и выводит в Личный кабинет заказчика

2) заказчик подтверждает заказ

3) у заказчика в Личном кабинете имеется виртуальный кошелек, считывающая данные с его реального вебмани (в виде цифр, т.е это не должны быть реальные деньги, чтобы хакеры не могли их украсть; пароль на Личный кабинет, на кошелек на сайте естественно отличаются от пароля Вебмани; все должно быь сделано с максимальной безопасностью!!!

4) заказчик загружает деньги с банкомата на свой кошелек Вебмани, цифра отображается в личном кабинете

5) при нажатии кнопки Подтвердить заказ, некая сумма отправляется на внутренний кошелек биржи (как это реализовать. придумайте сами). То есть реальные деньги могут оставаться на Вебмани заказчика; но тем не менее они "заморожны" и заказчик их уже не может потратить

6) получив готовую работу, заказчик нажимает кнопку "Одобрить работу", и деньги окончательно уходят с его кошелька на сайт (на кошелек биржи).

7) если заказчик не доволен работой, то деньги размораживаются и возвращаются частично или полностью (по результатам переговоров заказчика и админов)

8) заработок по отдельным заданиям суммируется для каждого исполнителя; раз в 2 недели заработанная сумм переводится на его кошелек.

Оформление кошелька и отслеживания прохождения средств -идеально на www.perevodby.ru, www.itrex.ru

Обращаться только с опытом подобной работы!

Лучше куплю готовую работающую систему.

Пишите ваши сроки и цены.

Также интересны предложения по аналогичным программам для PayPal, E-Gold и другие запасные системы (много зарубежных заказчиков).

предложения типа: (сделаю, быстро и не дорого...) не принимаются. Скрипт довольно серъёздный, требуются опытные люди в этой сфере программирования (работы с платежными системами и т .д.)

писать в комментариях, в личку напишу сам, если заинтересуете.