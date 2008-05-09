Срочно написать скрипт

Нужно было написать небольшой скрипт. Договорились. Цена и сроки заказчика устроили. Скрипт был написан. Заказчик утвердил. Я объяснил как его применить лучше и обещал помоч при установке. После этого когда зашел разговор об оплате сначала он сказал что завтра закинет на кошелек и оплатит. На следующий день сказал что ему ещё через день должны рассчитаться за проект тогда он и заплатит. Потом в аське больше не появлялся. Писал в приват, но ответа небыло, хотя судя по датам посещения бывает тут каждый день не по разу. Я конечно понимаю что бывают всякие ситуации, но нужно тогда объяснить или хоть как то выйти на связь. Я ждал неделю. Всем кто вдруг ещё решит сотрудничать с этим заказчиком - возьмите на заметку и будте осторожны.