Срочно написать скрипт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Скрипт прост:

1) Выдать ссылку

2) Через 20 минут скопировать файл, переименовать последние 4 символа до расширения (точек в названии файла нет) в случайные, удалить старый файл и в следующий раз при обращении уже выдать ссылку на переименованную копию.

395-393-398

17 лет назад
bigkrot
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Нужно было написать небольшой скрипт. Договорились. Цена и сроки заказчика устроили. Скрипт был написан. Заказчик утвердил. Я объяснил как его применить лучше и обещал помоч при установке. После этого когда зашел разговор об оплате сначала он сказал что завтра закинет на кошелек и оплатит. На следующий день сказал что ему ещё через день должны рассчитаться за проект тогда он и заплатит. Потом в аське больше не появлялся. Писал в приват, но ответа небыло, хотя судя по датам посещения бывает тут каждый день не по разу. Я конечно понимаю что бывают всякие ситуации, но нужно тогда объяснить или хоть как то выйти на связь. Я ждал неделю. Всем кто вдруг ещё решит сотрудничать с этим заказчиком - возьмите на заметку и будте осторожны.

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pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад