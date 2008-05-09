Каталог фирм на Joomla(сделать аналог сайта)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок273 просмотра

Требуется сделать каталог фирм на CMS Joomla!

Работа не сложная,требует знание отдельных компонентов и модулей.

По большому счету сделать аналог сайта http://www.topseos.com

ТЗ прилагается.

Joomla
17 лет назад
Keeperate
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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