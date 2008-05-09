Работы по сайту.

Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным.

Установить рекламный код (нужен сквозной, кроме главной).

Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления.

Если будут другие предложения, по улучшению функционала - ради бога.