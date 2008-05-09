Работы по сайту.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок219 просмотров

Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным.

Установить рекламный код (нужен сквозной, кроме главной).

Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления.

Если будут другие предложения, по улучшению функционала - ради бога.

17 лет назад
agm
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров