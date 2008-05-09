Задача заключается в создании сайта mp3. Можно из готовых скриптов. Работа с mp3. Автоматическое добавление в базу после добавление на сервер. Чтение информации из тегов. Админ-панель. Настройка предпрослушивания в заниженном качестве или открывка mp3. Настройка ...
Работы по сайту.
Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным.
Установить рекламный код (нужен сквозной, кроме главной).
Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления.
Если будут другие предложения, по улучшению функционала - ради бога.
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