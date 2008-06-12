Cms для раздела готового сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок378 просмотров

Нужна cms для каталога товаров на PHP.

Сроки сжатые.

Оплата только после работы, без предоплаты.

Подробности в прикрепленном ТЗ.

PHP
17 лет назад
bmstudio2
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$80
5 дней
Все грамотно сделано, после двух неудачных попыток найти програмиста. Сроки "горели", Дима просто спас нас. Оперативно и толково. Еще раз, СПАСИБО! Всем работодателям рекомендую.
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theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад