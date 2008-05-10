Сделать сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок405 просмотров

Трбуется сделать анологичный сайт www.btr.vn.ua. На любом движке и готовым шаблоном.

Что бы через админ часть можно было только добавлять, удалять, редактировать машину.

Бюдже ограничен

17 лет назад
chelenger2008
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров