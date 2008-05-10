Сайт для продажы пластиковы окон

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт44 заявки683 просмотра

Нас интересует продавать пластиковые окна, принимать заказы и штобы люди могли сами выбирать и плонирываь свои окна. Сайт должен быть полностю овтоматикчиский, щтоб луди сами выбирали размеры: окан, профиля, олюминия, стикла. Есть програмное обеспичение которому можна привизать сайт. Интересует цена и время за проделанюю работу. Рекомендацыи и советы присылайте в приват! Зарание блогодарен.

17 лет назад
Tolkol
Kol Tolkol 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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