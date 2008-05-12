Код для online - пазла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок267 просмотров

Online собирание пазлов. Будет сдесь - http://www.vrm.com.ua/pazzzl.html - пазлы online.

Загружаешь картинку через интернет, компьютер ее разрезает, пользователь потом собирает обратно. Joomla 1.5.9

Joomla
16 лет назад
VRM
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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