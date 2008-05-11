Программирование приложения во флэше

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо реализовать следующую задачу:

нужно сделать приложение на флэше

тема из раздел: методы принятий решений

а само приложение- системва принятий решений на основе метода анализа иерархий , сама реализация простая, все основано на перемножении матриц , в инете полно инфыв по данной теме.

От вас хотелось бы услышать сроки, стоимость.

Свои предложения присылайте ,пожалуйста, на [email protected]

В заранее благодарен всем откликнувшимся!