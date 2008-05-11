Online собирание пазлов. Будет сдесь - http://www.vrm.com.ua/pazzzl.html - пазлы online. Загружаешь картинку через интернет, компьютер ее разрезает, пользователь потом собирает обратно. Joomla 1.5.9
Небольшая админка
Нужно сделать что то вроде админ панели для сайта вкладываемого ссылки на альбомы! Идеальный пример http://www.nocturn.nx0.ru/ - делаться будет для сайта trade-metal.net дизайн предоставлю. Необходимо:
Форма в которую вводится, Исполнитель, стиль, год, название альбома, обзор картинки с компьютера, ссылку на скачку (несколько для файлов разбытых на части). Категория Клип или Мп3. После заполнения альбом автоматически добавляется на главную страницу, в каталог в алфавитном порядке, при возможности так же и сделать календарь обновления.
ICQ для 4158853
Бюджет не большой.
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