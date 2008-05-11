Небольшая админка

Нужно сделать что то вроде админ панели для сайта вкладываемого ссылки на альбомы! Идеальный пример http://www.nocturn.nx0.ru/ - делаться будет для сайта trade-metal.net дизайн предоставлю. Необходимо:

Форма в которую вводится, Исполнитель, стиль, год, название альбома, обзор картинки с компьютера, ссылку на скачку (несколько для файлов разбытых на части). Категория Клип или Мп3. После заполнения альбом автоматически добавляется на главную страницу, в каталог в алфавитном порядке, при возможности так же и сделать календарь обновления.

ICQ для 4158853

Бюджет не большой.