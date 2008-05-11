Небольшой скрипт

Необходимо написать скрипт, который по введенному ID пользователя "Вконтакте", выписывал имена всех друзей и ссылки на их фотографии со странички friend.php.id=. С учетом того, что пользователь в этот момент уже авторизирован на сайте под этим айдишником, а скрипт выполняется в "соседнем" окне браузера. Соответственно, нужно проверить, пройдена ли авторизация или нет.

Выполнить нужно на PHP, платный хостинг есть. Предоставлю.