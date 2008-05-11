Доработка и техническа поддержка php-проекта

Проект http://www.intomoscow.ru (путеводитель по Москве: база данных памятников, гостиниц, ресторанов и т.п. Москвы, карта Москвы, заказ гостиниц, экскурсий, сувениров). ищет разработчика (веб-программирование, знание php, mysql, unix-серверов).

Проект сделан на бесплатных решениях php, сильно переделанных. Оригинальный разработчик доступен (будет помогать, обучать, но крайне мало времени сможет выделить).

В настоящее время стоят задачи доработки сайта, доделки интеграции карты Гугл http://www.intomoscow.ru/modules.php?name=Map2&address=%CC%EE%F1%EA%E2%E0,%20%CB%E0%E2%F0%F3%F8%E8%ED%F1%EA%E8%E9%20%EF%E5%F0.,%2010&objectname=%CC%F3%E7%E5%E9%20%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF%20%D2%F0%E5%F2%FC%FF%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF%20%E3%E0%EB%E5%F0%E5%FF&img=modules/Contentp/images/objects/f/9616/1.jpg&pid=9616&cid=f

а также в ближайшее время - редизайн сайта.

Возможно совмещение с основной работой.

Оплата не больше 10 тыс. в месяц в среднем, но - в зависимости от выработки.