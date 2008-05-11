Разработка доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок225 просмотров

Здравствуйте.

нужно разработать удобную доску объявлений. icq: 377-257-303 Илья

Описание доски объявлений для пользователей:

Просмотр объявлений о покупке или продаже товара по различным разделам.

Размещение объявлений о покупке или продаже товара по различным разделам.

Поиск по базе объявлений.

Подписка на рассылку новых объявлений и статей с указанием параметров подписки.

Возможность задать вопрос администратору через FAQ.

Описание доски объявлений для администраторов:

Установка основных параметров. Возможность добавления новых разделов, подразделов, списка городов.

Возможность включения опции обязательной проверки администратором новых обяъвлений и статей - при добавлении они попадает в общую базу только после одобрения их администратором.

Удобное администрирование, которое включает следующие функции:

-Одобрить объявления

-Редактирование разделов

-Удалить объявления

-Удалить пользователя

-Управление рассылкой

-Блокировать ip-адрес

-Изменить пароль

-Добавить новость

-Просмотр / удаление новостей

Автоматическая рассылка новых объявлений (колличество объявлений в рассылке определяет сам администратор).

Информирование по электронной почте об активности пользователей и об изменениях на сайте: добавление, изменение, удаление объявлений и т.д.

Автоматическая блокировка объявлений по истечении срока размещения с возможностью разблокировки и удалением через заданое число дней.

icq: 377-257-303 Илья

17 лет назад
gadwiz
Илья 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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