Нужен такой вот скрипт: имеются несколько категорий событий (управляется из простенькой админки), админ может создавать, редактировать категории, вносить событие в определенную категорию с еще несколькими полями (дата, время, адрес и еще парочку полей). А пользователи ...
Разработка доски объявлений
Здравствуйте.
нужно разработать удобную доску объявлений. icq: 377-257-303 Илья
Описание доски объявлений для пользователей:
Просмотр объявлений о покупке или продаже товара по различным разделам.
Размещение объявлений о покупке или продаже товара по различным разделам.
Поиск по базе объявлений.
Подписка на рассылку новых объявлений и статей с указанием параметров подписки.
Возможность задать вопрос администратору через FAQ.
Описание доски объявлений для администраторов:
Установка основных параметров. Возможность добавления новых разделов, подразделов, списка городов.
Возможность включения опции обязательной проверки администратором новых обяъвлений и статей - при добавлении они попадает в общую базу только после одобрения их администратором.
Удобное администрирование, которое включает следующие функции:
-Одобрить объявления
-Редактирование разделов
-Удалить объявления
-Удалить пользователя
-Управление рассылкой
-Блокировать ip-адрес
-Изменить пароль
-Добавить новость
-Просмотр / удаление новостей
Автоматическая рассылка новых объявлений (колличество объявлений в рассылке определяет сам администратор).
Информирование по электронной почте об активности пользователей и об изменениях на сайте: добавление, изменение, удаление объявлений и т.д.
Автоматическая блокировка объявлений по истечении срока размещения с возможностью разблокировки и удалением через заданое число дней.
icq: 377-257-303 Илья
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