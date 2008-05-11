Нужно написать скрипт событий

Нужен такой вот скрипт: имеются несколько категорий событий (управляется из простенькой админки), админ может создавать, редактировать категории, вносить событие в определенную категорию с еще несколькими полями (дата, время, адрес и еще парочку полей). А пользователи зашедшие на сайт должны видеть все события, обязательно упорядоченные по дате. В каком виде они видят это вы можете предложить (в виде календаря с ссылками-названиями, нажав на которую переходишь на страничку события или же как бы по папкам, и открыв паку-категорию в виде таблицы видны события). За сколько можете сделать и какие сроки. Стучать только в icq 25000666.