Есть два select нужно сделать так, чтобы при выборе в первом select (регионы), загружались данные во втором select (города выбранного региона в первом select)
Битрикс
Нужен человек, хорошё знакомый с битриксом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $250
Нужно написать PHP скрипт рейтинг,мониторинг сайтов с возможностью платного и бесплатного голосования за размещённые сайты с добовлением коментариев и возможностью ставить оценки.Скрипт должен работать с базами мускул.Пользователь должен голосовать только после регистрации на сайте ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Необходимо доработать шапку сайта на Flash, исходники есть! Вписать логотип фирмы, поменять людей! Сроки 1-2 дня!Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо доработать cms shop-script, сделать грамотно систему выбора оплаты заказа, и вывод описания продукции на главной странице с возможностью добавления в корзину.Завершен17 лет назад
ЗАДАЧА сделать чтобы пользователь через вэб интерфейс загружал свой файл (*.doc, *.txt, *.rtf и прочее) - далее этот формат конвертировался бы в PDF и уходил на наш сервер кароче почти та же задача ...Закрыт17 лет назад
Проект http://www.intomoscow.ru (путеводитель по Москве: база данных памятников, гостиниц, ресторанов и т.п. Москвы, карта Москвы, заказ гостиниц, экскурсий, сувениров). ищет разработчика (веб-программирование, знание php, mysql, unix-серверов). Проект сделан на бесплатных решениях php, сильно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Сайт monhyip.ru, monhyip.net. Скрипт самописный и не привязан к какому либо движку. Требуются добавление некоторых функций в мониторинг. ТЗ http://monhyip.ru/tz.txt (остальные детали обговариваются отдельно). О предоплате ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо создать интернет магазин под ключ схожий по функциональности с http://electro-mpo.ru/. На движке Битрикс(без стоимости соответственно движка), т.к. посещаемость будет огромная, и >25000 наименований! Интегрировать, приобретенный шаблон (PSD).Веб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать и установить вместе с форумом Дополнение(модуль,хак) для vBulletin чтобы при входе на форум проверялось наличие сертификата и в зависимости от сертификата пользователь имел доступ к определенным разделам + Приложение на PHP для создание ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Перенос сайта и базы с хоста на хост.Обеспечение работоспособности.Наладка (полетела админка).PHP+MySCL.Весом где то 400 М.Закрыт17 лет назад