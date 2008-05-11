Показать как закачать с фтп на фтп.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок284 просмотра

Нужно показать как закачать файлы с сервера на сервер через любой ftp-клиент.

17 лет назад
mhovard
54 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль подбора тарифного плана

    $250

    Необходимо создать модуль подбора тарифного плана на сотовую, IP связь по различным параметрам и различным операторам: пример есть на сайте http://www.tarifer.ru/calculator возможность загрузки исходных данных в формате csv, xls возможность вывода результата ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форма для добавления картинок на сайт

    $50

    Требуется сделать (включая верстку), форму для закачки картинок. Пользователь сайта заполняет требуемые поля, картинка отправляется на e-mail (публичный). Администратор сата получает картинку на e-mail и вручную добавляет на сайт. Добавление картинок доступно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка доски объявлений

    Здравствуйте. нужно разработать удобную доску объявлений. icq: 377-257-303 Илья Описание доски объявлений для пользователей: Просмотр объявлений о покупке или продаже товара по различным разделам. Размещение объявлений о покупке ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно написать скрипт событий

    Нужен такой вот скрипт: имеются несколько категорий событий (управляется из простенькой админки), админ может создавать, редактировать категории, вносить событие в определенную категорию с еще несколькими полями (дата, время, адрес и еще парочку полей). А пользователи ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно добавить к готовому сайту платежную систему

    $50

    Есть готовый проект, метки HYIP, Инвестиционный фонд, в скрипте нету платежной системы Liberty Reserve Нужно добавить платежную систему Либерти скрипт от GC русифицированный. Оплата 50 wmz. Пишите на ICQ 199795924.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание скрипта мониторинга рейтинга сайтов

    $250

    Нужно написать PHP скрипт рейтинг,мониторинг сайтов с возможностью платного и бесплатного голосования за размещённые сайты с добовлением коментариев и возможностью ставить оценки.Скрипт должен работать с базами мускул.Пользователь должен голосовать только после регистрации на сайте ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад