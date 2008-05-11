Необходимо создать модуль подбора тарифного плана на сотовую, IP связь по различным параметрам и различным операторам:

пример есть на сайте http://www.tarifer.ru/calculator

возможность загрузки исходных данных в формате csv, xls

возможность вывода результата в html, pdf, txt, xls

безопасность (ssl, проверки вводимых данных)

исходный текст - максимум комментариев

подробное документирование

хранение данных в базе самой Joomla

UTF8

рассмотреть возможность большой нагрузки

поддержка в исправлении возможных "багов" модуля

необходимо оформить как модуль/компонент к CMS Joomla 1.5.3 или более поздней версии (если появится).

Естественно, должен быть удобный интерфейс, удобная и логичная форма изменения внутренних параметров (для добавления или удаления новых тарифных планов).

Должна быть поддержка нескольких языков (возможность выбора языка в пользовательском режиме).

Модуль должен подстраиваться под тему самостоятельно, а также иметь возможность смены цветового оформления.

Интересует цена и сроки (сроки не горящие, но разумные).

В случае успешной реализации и разумной цены, у меня будут еще несколько подобных заказов.

С уважением

Руслан