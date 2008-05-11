Требуется сделать (включая верстку), форму для закачки картинок. Пользователь сайта заполняет требуемые поля, картинка отправляется на e-mail (публичный). Администратор сата получает картинку на e-mail и вручную добавляет на сайт. Добавление картинок доступно ...
Модуль подбора тарифного плана
Необходимо создать модуль подбора тарифного плана на сотовую, IP связь по различным параметрам и различным операторам:
пример есть на сайте http://www.tarifer.ru/calculator
возможность загрузки исходных данных в формате csv, xls
возможность вывода результата в html, pdf, txt, xls
безопасность (ssl, проверки вводимых данных)
исходный текст - максимум комментариев
подробное документирование
хранение данных в базе самой Joomla
UTF8
рассмотреть возможность большой нагрузки
поддержка в исправлении возможных "багов" модуля
необходимо оформить как модуль/компонент к CMS Joomla 1.5.3 или более поздней версии (если появится).
Естественно, должен быть удобный интерфейс, удобная и логичная форма изменения внутренних параметров (для добавления или удаления новых тарифных планов).
Должна быть поддержка нескольких языков (возможность выбора языка в пользовательском режиме).
Модуль должен подстраиваться под тему самостоятельно, а также иметь возможность смены цветового оформления.
Интересует цена и сроки (сроки не горящие, но разумные).
В случае успешной реализации и разумной цены, у меня будут еще несколько подобных заказов.
С уважением
Руслан
Заявки фрилансеров
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