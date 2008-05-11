Здравсвуйте. Мне нужна простейшая html емейл форма для оплаты товара наложенным платежем. Теребования: 1. Скрипт должен быть написан таким образом, чтобы уведомление от юзера могло поступать на 2-3 ...
Создание онлайн хранилища с веб доступом
Онлайн хранилище с веб доступом и возможностью подключения как удаленный диск в Виндовс (возможность шифрования). Набор административных опций по управлению тарифными планами и пользователями и т.д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется подписать видео файл на сервере с помощью ffmpeg&php. Чтобы видео при обратной сборки не урезалос или искажалось. Я пробывал раскладывать на кадры, но при сборке обратно видео получалось укороченное и быстрее, чем оригинал. требуется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно показать как закачать файлы с сервера на сервер через любой ftp-клиент.Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Разработка много функционального скрипта для граббинга информации с других сайтов Пожайлуста пишите ваши координаты е-мейл и аську на мое мыло [email protected]Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо создать модуль подбора тарифного плана на сотовую, IP связь по различным параметрам и различным операторам: пример есть на сайте http://www.tarifer.ru/calculator возможность загрузки исходных данных в формате csv, xls возможность вывода результата ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется сделать (включая верстку), форму для закачки картинок. Пользователь сайта заполняет требуемые поля, картинка отправляется на e-mail (публичный). Администратор сата получает картинку на e-mail и вручную добавляет на сайт. Добавление картинок доступно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Здравствуйте. нужно разработать удобную доску объявлений. icq: 377-257-303 Илья Описание доски объявлений для пользователей: Просмотр объявлений о покупке или продаже товара по различным разделам. Размещение объявлений о покупке ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен такой вот скрипт: имеются несколько категорий событий (управляется из простенькой админки), админ может создавать, редактировать категории, вносить событие в определенную категорию с еще несколькими полями (дата, время, адрес и еще парочку полей). А пользователи ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть готовый проект, метки HYIP, Инвестиционный фонд, в скрипте нету платежной системы Liberty Reserve Нужно добавить платежную систему Либерти скрипт от GC русифицированный. Оплата 50 wmz. Пишите на ICQ 199795924.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен человек, хорошё знакомый с битриксомВеб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад