Создание онлайн хранилища с веб доступом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки211 просмотров

Онлайн хранилище с веб доступом и возможностью подключения как удаленный диск в Виндовс (возможность шифрования). Набор административных опций по управлению тарифными планами и пользователями и т.д.

17 лет назад
1tb
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров