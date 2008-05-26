Форма оплаты наложенным платежом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок200 просмотров

Здравсвуйте.

Мне нужна простейшая html емейл форма для оплаты товара наложенным платежем.

Теребования:

1. Скрипт должен быть написан таким образом, чтобы уведомление от юзера могло поступать на 2-3 емейла. И это можно было легко регулировать.

2. Форма должна быть такая же как здесь - http://php-mysql-video.ru/order.php (С подсказками справа).

3. Сделать так чтобы было легко регулировать формат в котором будут приходить письма-уведомления.

Вот и все требования.

Жду предложений.

HTMLMySQLPHP
17 лет назад
Vivat
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$45
1 день
Спасибо за ловкую и оперативную работу над всеми моими проектами :) Если понадобится обязательно обращусь! Рекомендую всем Илью!
Хороший заказчик, оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад