Требуется доведение до ума новостного сайта. Требуются дописание скриптов, новые скрипты, реализация новых идей. Например, полумертвый Форум переделать в Блоги. Скрипты для постоянного общения (аналог чата), но сохранением текстов в архиве, навороты к нему ...
Flash player
Flash PLayer для сайта нужен техническое задание на функционал желаного флеш плеера дам после просмотра ваших работ аналогичной тематики
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