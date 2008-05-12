Перевод готовой базы данных Access (КЛАДР) на PHP.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок328 просмотров

Есть готовая база данных адресов России КЛАДР сделанная на платформе Access. Необходимо перевести в базу MSQL для загрузки на сервер, с последующей удаленной работой с базой, т.е. будет в виде сайта с базой данных с которым можно работать по удаленке.

PHP
17 лет назад
itamol
52 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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